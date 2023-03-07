В Казани простились с Алтером Литвиным — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

На Арском кладбище похоронили заслуженного профессора Казанского университета Алтера Литвина. Проститься с ним пришли его родные, коллеги из вуза и представители еврейской общины, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Жизнь Алтера Львовича — это большой урок для всех нас. Все, что он прошел… Все эти страдания… Он помнил все, что он прошел. Это не мешало ему жить дальше и смотреть вперед, — рассказал главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик.

Знающие профессора люди отмечали, что Алтер Литвин был трудоголиком. Работал до 80 лет. Он тщательно изучал архивные документы и строил на них свои исследования.

— Кому мы должны быть благодарны? Ему. Он написал историю еврейской общины, на основании которой мне пришлось в суде доказывать, что эту синагогу мы купили до революции. Она была наша, — сказал председатель правления Еврейской национально-культурной автономии Татарстана Михаил Скоблионок.

Алтер Литвин был основателем научной школы. Он преподавал в вузах Казани более полувека. Под его руководством защитили несколько докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Сейчас о нем хотят написать книгу.

Напомним, Алтер Литвин скончался накануне. Подробнее о его биографии можно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов