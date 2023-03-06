Ушел из жизни заслуженный профессор Казанского университета Алтер Литвин

Скончался доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана и России, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный профессор Казанского университета Алтер Львович Литвин.



Прощание с деятелем науки состоится 7 марта в 12.00 на Арском кладбище (вход со стороны парковки).

В 1941 году отец Литвина был репрессирован, и он, будучи единственной опорой для матери и трех младших сестренок, ушел из восьмого класса средней школы. Литвин год проучился на механическом факультете техникума, затем трудился рабочим на заводе гаражного оборудования, в 1950 году с серебряной медалью окончил вечернюю школу и поступил на историко-филологический факультет в Казанский университет. В 1995-м он защитил дипломную работу по истории изучения монголоведения. К моменту выпуска он уже работал учителем истории в школе (1951—1962).

В 1957—1962 годах Алтер Львович был научным сотрудником Государственного музея ТАССР. В годы работы в музее и в Татарском НИИ языка, литературы и истории КФАН СССР Литвин подготовил и защитил кандидатскую диссертацию «Партийно-советская печать в борьбе за организацию разгрома врага на Восточном фронте. 1918 — август 1919 г. (по материалам Вятской, Казанской, Самарской и Симбирской губерний)».

В 1975-м в Московском педагогическом институте им. В.И. Ленина защитил докторскую диссертацию «Крестьянство Среднего Поволжья в Гражданской войне» и год спустя получил ученое звание профессора.

Более полувека Литвин преподавал в вузах Казани: в 1962—1979 годах — в Казанском государственном педагогическом институте, в 1979—1985 годах — в Казанском химико-технологическом институте, где заведовал кафедрой, в 1985—2013 годы — в Казанском государственном университете, где основал и в 1989—1998 годах возглавлял кафедру историографии и источниковедения.

В 2006 году университет присвоил ему почетное звание «Заслуженный профессор Казанского университета». В 1990-е Алтер Литвин читал лекции в университетах ФРГ, Израиля, США.

Алтер Львович стал основателем научной школы. Под его руководством были защищены несколько докторских и более трех десятков кандидатских диссертаций. Его ученики трудятся во многих вузах и научных организациях России и зарубежных стран.

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Маргарита Головатенко