В Центробанке допускают рост ВВП России выше прогноза

Позитивная динамика в российской экономике ускорилась в начале года за счет усиления внутреннего спроса. К такому выводу пришли аналитики Центробанка.

— При отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика российского ВВП в 2023 году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России. При этом качество роста на данном этапе структурной трансформации, вероятно, изменится незначительно, — отметили в ЦБ.

По мнению экспертов, российская экономика адаптируется к старым и новым вызовам. Это улучшает ожидание бизнеса и снижает уровень неопределенности, что положительно влияет на инвестиционные планы.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в конце января Международный валютный фонд улучшил оценку экономического развития России. Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю были улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно. При этом ВВП страны в 2022 году снизился на 2,1%.

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Айрат Назипов