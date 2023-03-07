Зинэтула Билялетдинов: «Это ошибки, которые мы не должны допускать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертого матча против ХК «Нефтехимик». Его слова передает пресс-служба казанского клуба.

— Предполагали, что игра будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые не позволили нам сыграть, как мы должны были. Надо будет разбираться, но в целом это ошибки, которые мы не должны допускать, — отметил он.

По словам наставника, «Нефтехимик» играл «очень агрессивно». При этом его подопечные старались играть в свою игру, но дали шанс сопернику забить и переломить ход встречи.

Фото: ak-bars.ru

— Почему страдает эффективность именно при реализации большого удаления? Вот нам нужно хорошенечко подумать над этим и принять какие-то меры, — добавил Билялетдинов.

Сегодня нижнекамская команда обыграла «Ак Барс» в рамках 4-го матча первого раунда серии плей-офф КХЛ со счетом 4:2. Следующий матч состоится в Казани 9 марта. Счет в серии — 2-2.

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Айрат Назипов