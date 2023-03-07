Новости общества

01:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Отделения «Почты России» в Татарстане приостановят работу в Международный женский день

18:17, 07.03.2023
Отделения «Почты России» в Татарстане приостановят работу в Международный женский день
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские отделения «Почты России» не будут работать 8 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня.

В праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по согласованному графику.

Как рассказали в пресс-службе АО «Почта России», работа возобновится в обычном режиме с 9 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, некоторые подразделения Госавтоинспекции в Казани не будут работать 8 марта. «Реальное время» опубликовало список.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также