Отделения «Почты России» в Татарстане приостановят работу в Международный женский день
Татарстанские отделения «Почты России» не будут работать 8 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня.
В праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по согласованному графику.
Как рассказали в пресс-службе АО «Почта России», работа возобновится в обычном режиме с 9 марта.
Напомним, некоторые подразделения Госавтоинспекции в Казани не будут работать 8 марта. «Реальное время» опубликовало список.
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