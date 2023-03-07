Отделения «Почты России» в Татарстане приостановят работу в Международный женский день

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские отделения «Почты России» не будут работать 8 марта. Это связано с празднованием Международного женского дня.

В праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по согласованному графику.

Как рассказали в пресс-службе АО «Почта России», работа возобновится в обычном режиме с 9 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, некоторые подразделения Госавтоинспекции в Казани не будут работать 8 марта. «Реальное время» опубликовало список.

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Айрат Назипов