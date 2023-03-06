Некоторые подразделения Госавтоинспекции в Казани приостановят свою работу 8 марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Некоторые подразделения Госавтоинспекции в Казани не будут работать 8 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Свои двери для посетителей закроют пункты регистрации автомототранспортных средств, расположенные в автосалонах «ТТС» по улице Декабристов, 81в и проспекту Победы, 194. Также в праздничный день не будет работать пункт регистрации в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, который находится на проспекте Победы, 214.

Отделение №1 (Оренбургский тракт, 5), отделение №2 (ул.Тэцевская, 5) и пункты регистрации, расположенные в автосалонах «Кан Авто» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209б), будут работать в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, 8 марта в стране празднуют Международный женский день. По этой причине в среду, можно будет бесплатно пользоваться муниципальными парковками в Казани.

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Айрат Назипов