Казань попала в топ популярных направлений для путешествий на 8 Марта

Казань оказалась в топе популярных направлений для путешествий на 8 Марта. Об этом говорится в результатах исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Поездка по маршруту Казань (Татарстан) в среднем продлится четыре дня. По подсчетам аналитиков, за каждую ночь в отеле путешественникам придется отдать 2 448 рублей.

Самый популярный маршрут путешествий в Международный женский день — Сочи (Краснодарский край). На поездку уйдет примерно 5 дней. Одна ночь в отеле туристам обойдется в 2 777 рублей. В период с 6 по 9 марта на это направление приходится 19% всех бронирований.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На втором месте по востребованности — Санкт-Петербург, далее идет Москва (12% и 9% бронирований соответственно).

Накануне аналитики АТОР выяснили, что 34% россиянок хотели бы отправиться в романтическое путешествие на 8 Марта. 30% опрошенных признались, что было бы неплохо устроить девичник в честь праздника. 19% опрошенных сообщили, что им по душе тихий и спокойный отдых в праздничный день. Дамы, которые придерживаются такой позиции, признались, что им хочется побыть наедине с собой либо провести его с любимым человеком.



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Антон Гаврилов