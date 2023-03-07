В Казани вечером 7 марта пробки достигли 10 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани вечером 7 марта пробки достигли 10 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на ул. Московской, ул. Айвазовского, Мамадышском тракте, две аварии — на просп. Победы, также ДТП отмечены на ул. Комиссара Габишева, ул. Сафиуллина, ул. Беломорской. Движение на этих участках затруднено.

Особенно сложная дорожная ситуация наблюдается в центре Казани. В пробках стоят ул. Лево-Булачная, ул. Право-Булачная, ул. Московская, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Пушкина, ул. Мартына Межлаука, ул. Карла Маркса, ул. Тихомирнова, ул. Сары Садыковой, ул. Татарстан.

Также красным на картах отмечены ул. Н. Ершова, ул. Гвардейская, ул. Аделя Кутуя, ул. Даурская, ул. Родины, ул. Фучика, ул. Гали Динмухаметова, Сибирский тракт, просп. Ямашева, ул. Копылова, ул. Тэцевская, ул. Воровского, ул. Декабристов, ул. Максимова.

Вечером 6 марта пробки в Казани достигали 8 баллов. Основные трудности также наблюдались в центре города.

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Маргарита Головатенко