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Пробки в Казани достигли 8 баллов

17:51, 06.03.2023
Пробки в Казани достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в понедельник, 6 марта, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Основные трудности ждут автомобилистов в центре города. Заторы наблюдаются на улицах Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Габдуллы Тукая, Чернышевского, Бутлерова, Островского, Астрономической и в Щербаковском переулке.

Постоять водителям придется в Советском и Приволжском районах Казани. Пробки образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, Даурской, Танковой, Родины, Хусаина Мавлютова, Габишева, Сахарова, Гали Динмухаметова и на проспекте Победы.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Водители, которые направляются в Авиастроительный район Казани, могут потерять время на проспекте Ибрагимова и на улицах Декабристов и Воровского. Также их ждет пробка на улицах Тэцевской, Копылова, Кошевого, Максимова и Ленинградской.

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Айрат Назипов
Авто Татарстан

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