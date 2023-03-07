Работникам сельхозуправления Татарстана передали 43 машины

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Татарстане работники районных управлений сельского хозяйства и продовольствия получили 43 машины, торжественная церемония вручения машин прошла 7 марта на территории выставочного комплекса «Казань Экспо», в церемонии принял участие раис республики Рустам Минниханов.



— Сельское хозяйство — нелегкий и очень важный труд. Этой работой нужно заниматься круглые сутки 365 дней в году: развитие растениеводства, животноводства, ряд других задач. И оперативность служб управлений сельского хозяйства районов — необходимый элемент в нашей качественной работе, — приводит пресс-служба раиса РТ его слова.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Минниханов отметил, что аграрии Татарстана по итогам 2022 года добились достойных результатов. Он поблагодарил работников АПК за напряженный труд и пожелал успехов.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В конце 2022 года Рустам Минниханов передал сертификат на 43 автомобиля УАЗ Hunter для сотрудников Госкомитета по биоресурсам руководителю ведомства Федору Баткову.

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Маргарита Головатенко