В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли двое детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

В Татарстане по факту ДТП, в котором погибли два ребенка, органами Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе ведомства.

Согласно версии следствия, водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением. После этого машина врезалась в дорожное ограждение, вылетев затем на встречную полосу и столкнувшись с грузовиком МАЗ.

В данный момент ведется следствие для установления всех обстоятельств.

Авария случилась 26 февраля 2023 года: на автодороге М-7 «Волга» на 1 144-м км трассы перевернулся автомобиль KIA. Погибли дети 2015 и 2018 годов рождения. Их родители госпитализированы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева