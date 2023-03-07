Постпред России при ЕС заявил, что рано или поздно российские госактивы придется вернуть

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Любой отъем замороженных российских активов Евросоюзом противоречит международным правовым нормам, следовательно, Западу придется вернуть их. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

— <...> какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они (ЕС, — прим. ред.) изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам, — считает он.

Логвинов также добавил, что юридическая служба ЕС, можно сказать, уже признала, что когда-нибудь наступит момент, когда отобранные российские госактивы придется возвращать — возможно, даже с процентами. А если активы будут утеряны, то Евросоюз будет компенсировать России потери с помощью европейских налогоплательщиков:

— Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются, — заключил дипломат.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел все основные санкции против РФ, а каждый последующий пакет «направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода» санкций. Отметим, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что ЕС уже заморозил российские активы на €21,5 миллиарда. Банк России, в свою очередь, ведет работу по подготовке исков по замороженным российским резервам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.

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Илина Хакимова