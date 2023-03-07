Постпред России при ЕС заявил, что рано или поздно российские госактивы придется вернуть
Любой отъем замороженных российских активов Евросоюзом противоречит международным правовым нормам, следовательно, Западу придется вернуть их. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
— <...> какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они (ЕС, — прим. ред.) изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам, — считает он.
Логвинов также добавил, что юридическая служба ЕС, можно сказать, уже признала, что когда-нибудь наступит момент, когда отобранные российские госактивы придется возвращать — возможно, даже с процентами. А если активы будут утеряны, то Евросоюз будет компенсировать России потери с помощью европейских налогоплательщиков:
— Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются, — заключил дипломат.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел все основные санкции против РФ, а каждый последующий пакет «направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода» санкций. Отметим, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что ЕС уже заморозил российские активы на €21,5 миллиарда. Банк России, в свою очередь, ведет работу по подготовке исков по замороженным российским резервам, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Пока неизвестно, когда конкретно закончится этот процесс.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым