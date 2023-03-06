«Не читайте по утрам советских газет»: главный тренер «Рубина» прокомментировал слухи о штрафах в команде

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал победу команды над «Кубанью». Его слова передает клубная пресс-служба.

— Других игр не будет в ФНЛ, я думаю, что все игры придется играть с первой до последней минуты и проявлять характер. В том числе и в не очень хороших условиях, — сказал наставник.

По словам тренера, в матче было «скомканное начало». Также он рассказал, что ближе к концу встречи команда сознательно начала играть в оборонительный футбол.

Фото: rubin-kazan.ru

Еще Уткульбаев прокомментировал слухи о том, что в «Рубине» якобы штрафуют игроков за нарушения на своей половине поля.

— За все это время ни одного человека не оштрафовали в команде. У нас профессионалы, им достаточно указать на ошибку, они ее делать не будут, поэтому мы здесь не заточены на штрафы. Не верьте или, как говорят, «не читайте по утрам советских газет». Поэтому из первых уст вам говорю, что нет, — подытожил наставник.

Напомним, казанцы одержали победу в Краснодаре благодаря голам Александра Зотова и Алексея Грицаенко. Этот результат позволил команде подняться на вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

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Айрат Назипов