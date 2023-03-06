Казанский «Рубин» переиграл «Кубань» и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги

Фото: скриншот трансляции

Казанский «Рубин» одержал первую победу в 2023 году в официальном матче. Подопечные Юрия Уткульбаева переиграли на выезде «Кубань» со счетом 1:2.

Первым в игре на 42-й минуте отличился Александр Зотов. Но хозяева отыгрались уже через две минуты. Нури Абдоков реализовал удар со штрафного.

Во втором тайме гости снова вышли вперед. На 49-й минуте Алексей Грицаенко замкнул подачу с углового, установив окончательный счет в матче.

пресс-служба ФК «Рубин»

Благодаря этой победе «Рубин» поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги. Казанцы отстают от лидера чемпионата, «Балтики», на одно очко.

Напомним, свои матчи в рамках 21-го тура уже отыграли челнинский «КАМАЗ» и нижнекамский «Нефтехимик». Обе команды сыграли в нулевую ничью с «Волгой» и «Аланией».

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Айрат Назипов