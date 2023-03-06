В Казани по делу о взятке судят экс-военкома района и директора кадетской школы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Юнусов)

Сегодня в Советском райсуде Казани начинается рассмотрение уголовного дела в отношении директора казанской кадетской школы-интерната, экс-военкома Комсомольского и Тукаевского военкоматов РТ Раиса Юнусова и бывшего военкома Советского и Верхнеуслонского районов Рустема Шакирова. Их обвиняют в посредничестве взяточничеству, передает журналист «Реального времени».



Перед началом заседания Юнусов комментировать свое дело журналисту «Реального времени» отказался.

По версии обвинения, подсудимые в апреле—июне 2019 года, действуя по предварительному сговору, выступили посредниками в передаче взятки 70 тысяч рублей от матери призывника неустановленным лицам военкомата за помощь в освобождении от службы. На тот момент Шакиров возглавлял военкомат Советского района Татарстана. Со службы он был уволен лишь в 2021 году.

обвиняемый Шакиров

Отметим, что на старте расследования в деле экс-военкома Шакирова фигурировала сумма втрое больше — в мае 2022-го Приволжский райсуд Казани арестовал его по подозрению в посредничестве взяткам от трех призывников на общую сумму 220 тысяч рублей. Дело было возбуждено по материалам оперативной разработки, которую проводили сотрудники отдела ФСБ по Казанскому военному гарнизону совместно с экономической полицией.

На данный момент военный находится под домашним арестом. А вот директор кадетской школы-интерната им. Бориса Кузнецова продолжает занимать свою должность, у него — подписка о невыезде.

Вину на предварительном следствии оба признали частично.