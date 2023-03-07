Рекрутеры Татарстана рассказали, почему отказывают соискателям при трудоустройстве

В 2022 году работодатели Татарстана отказывали соискателям при приеме на работу по причине несоответствия навыков и квалификации требованиям вакансии — 42% от общего числа всех причин отказов. Об этом говорится в результатах совместного исследования hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Вторая причина отказов относится к категории «другое» — 16% от общего числа всех причин отказов. 14% случаев относится к гостингу со стороны соискателя, когда потенциальный работник после прохождения собеседования просто переставал выходить на связь с работодателем. Еще 7% несостоявшихся выходов на работу происходило по причине неподходящих условий труда (месторасположение работодателя, тип занятости и график).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отказы соискателям в трудоустройстве по явным дискриминационным признакам — из-за пола, возраста, национальности — составили в совокупности около 7%, при этом самой распространенной из них стал возраст (6%).

30 января аналитики SuperJob выяснили, что 22% работодателей в Казани не берут в штат специалистов с избыточной квалификацией. Кроме того, исследование показало, что почти каждому третьему казанцу (29%) приходилось сталкиваться с отказом при приеме на работу из-за избыточной квалификации. В подобных ситуациях в большей степени оказывались мужчины, чем женщины (35% и 22% соответственно).

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Антон Гаврилов