Каждый пятый казанский работодатель отказывается от специалистов с избыточной квалификацией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 22% опрошенных работодателей рассказали, что никогда не берут к себе в штат специалистов с избыточной квалификацией. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Почти половина — 47% — работодателей иногда берут на работу соискателей с избыточной квалификацией. Каждая девятая организация (11%) часто принимает на работу overqualified-кандидатов.

Почти каждому третьему казанцу (29%) приходилось сталкиваться с отказом при приеме на работу из-за избыточной квалификации. В подобных ситуациях в большей степени оказывались мужчины, чем женщины (35% и 22% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Казань оказалась среди лидеров по количеству вакансий для специалистов без опыта. По данным сервиса «Авито Работа», работодатели стали чаще интересоваться молодыми специалистами — число таких вакансий выросло в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом.



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Антон Гаврилов