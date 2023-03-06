В Татарстане зарегистрировали 175 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 20 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 6 марта в Татарстане зарегистрировали 199 295 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 195 411 человек, в том числе 121 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко