На капремонт казанского «Дворца спорта» выделят 147,3 млн рублей

В здании «Дворца спорта» по улице Московской, 1 в Казани проведут капитальный ремонт — на эти цели выделят 147,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».



От подрядчика требуется провести общестроительные работы, уложить внутренние инженерные коммуникации, а также закупить оборудование, мебель и хозяйственный инвентарь, в том числе инструменты.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Некоторые ремонтные работы проводились еще в прошлом году. В начале июля 2022 года рабочие заменяли крыльцо и ступени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Маргарита Головатенко