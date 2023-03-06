В Татарстане сняли ограничение движения по трассе М-5

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня с 04.00 по мск в Татарстане сняли временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Напомним, вчера из-за сильного ухудшения погодных условий движение временно приостановили на следующих участках дорог:



Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск с км 97+900 по км 220+766;

М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Ульяновску с км 199+000 по км 295+100;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 136+969 по км 180+878;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре с км 180+878 по км 218+743, с км 221+067 по км 263+684, с км 283+717 по км 293+472, с км 299+764 по км 326+367;

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к Ульяновску с км 0+000 по км 2+200;

А-151 Цивильск — Ульяновск с км 136+710 по км 199+000.

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Илина Хакимова