Татарстанцев предупредили о метели и сильном ветре
В Татарстане, включая Казань, вечером 5 марта, ночью и утром 6 марта ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
По данным ведомства, в регионе стоит ждать метель с ухудшением видимости 1 000 метров и сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с.
Трудной будет ситуация и на дорогах. Местами автомобилисты столкнутся со снежной кашей и гололедом.
Январь и февраль оказались для Татарстана одними из самых сухих месяцев за последние годы. Однако, несмотря на малое количество осадков, высота снежного покрова на сегодняшний день все же превышает норму. Как рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, приход марта еще не означает окончания зимы, ведь настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».
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