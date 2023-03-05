В двух районах Татарстана из-за непогоды ограничили движение для автобусов, такси и грузовиков
В Татарстане частично ввели временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на участке автомобильной дороги М-5 «Урал». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Ограничения вводятся в двух районах республики:
- в Бугульминском районе на трех участках — с 1 239 км по 1 240 км, с 1 243 км по 1 245 км, с 1 253 км по 1 257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;
- в Бавлинском районе на одном участке с 1 257,5 км по 1 280 км, протяженностью 22,5 км.
Все ограничения планируется снять 6 марта в 04:00.
Напомним, «Реальное время» писало об ухудшении погоды. Вечером 5 марта, ночью и утром 6 марта татарстанцев ожидает метель и сильный ветер.
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