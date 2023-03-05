Казанская фигуристка Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли 3-е место в финале Гран-при России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербурге, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию, завершились соревнования спортивных пар. Первое место заняли фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. Они набрали 239,74 балла.

На 2-м месте расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В их активе — 239,01 очка. Тройку призеров замкнула пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Спортсмены, представляющие Татарстан и Москву, получили 225,81 балла.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева заняла 2-е место в женском одиночном катании в финале Гран‑при России по фигурному катанию. Победительницей соревнований стала Аделия Петросян.



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Айрат Назипов