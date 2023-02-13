Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане выросла на 1,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в декабре 2022 года составила 17 701,8 рубля. По сравнению с ноябрем она выросла на 1,5%.

С начала 2022 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане увеличилась на 8,5%, следует из данных официальной статистики. Для сравнения, в целом по Приволжскому федеральному округу прирост составил 9,3%.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане в декабре 2022 года оказалась ниже, чем в среднем по России. Этот показатель составил 20 224,9 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом по Приволжском федеральному округу стоимость фиксированного набора товаров и услуг в последнем месяце 2022 года составила 18 209,4 рубля. По сравнению с ноябрем она выросла на 1,6%.

Напомним, в ноябре прошлого года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составляла 17 448,8 рубля. Это на 0,1% меньше, чем в октябре.

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Татьяна Демина