Отделения МФЦ в Казани не будут работать 8 марта

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Отделения МФЦ Казани не будут работать в Международный женский день, 8 Марта. В предпраздничный день, 7 марта, во всех офисах рабочий день сократят на 1 час, сообщается на сайте «Мои документы».

В Казани отделы Зареченский, Гагаринский, Южный, Советский, Московский, Дербышинский, Юдинский, Авиастроительный 7 марта будут работать с 8.00 до 16.00;

Приволжский, Кулагинский, Вахитовский, в ЖК «Салават купере» — с 11.00 до 19.00.

До этого график работы отделений МФЦ в Казани менялся в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

МФЦ Татарстана в 2022 году оказали жителям республики более 6 млн услуг — это меньше, чем годом ранее, когда было оказано 6,9 млн услуг. В ведомстве объяснили спад количества обращений развитием цифровизации, а еще экономической ситуацией в стране, в связи с которой оформление документов отходит на второй план, и продлением срока действия некоторых документов.



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Маргарита Головатенко