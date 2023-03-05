В Татарстане сегодня ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +1 градуса
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода. На территории республики пройдет снег, мокрый снег, днем местами сильный, сообщили в Гидрометцентре по РТ.
Максимальная температура воздуха днем -2..+1 градус. На дорогах гололедица, снежная каша.
Днем в отдельных районах метель, также ожидается налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—20 м/с.
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