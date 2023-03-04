Для Татарстанцев организуют горячую линию по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия

Жители Татарстана смогут получить бесплатные консультации по вопросам социального сиротства и семейного неблагополучия — будет организована горячая линия «Женское внимание», которая будет работать 9 марта с 10.00 до 14.00.



Обратиться за консультацией можно будет по телефону +7 (843) 236-00-71. Вопросы будут принимать через мессенджер WhatsApp по номеру +7 (939) 345-37-50, сообщают организаторы.

Горячая линия проводится объединением женщин-депутатов Государственного совета Татарстана «Мәрхәмәт — Милосердие» совместно с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской, напомнили в мэрии города.

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Маргарита Головатенко