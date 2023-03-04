Комитет Госдумы поддержал закон о запрете усыновления из России в недружественные страны

Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете усыновления из России в недружественные страны, заявила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.



— ...Комитет поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Законопроект, предлагающий запретить усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам из недружественных стран, внесли в Госдуму в августе 2022 года. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Инициатива подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому воспитывающая усыновленного ребенка семья сможет усыновить последующего ребенка спустя год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении. Также законопроект предлагает установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.

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Маргарита Головатенко