Врач рассказал, как отказ от алкоголя может помочь похудеть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Антон Масякин рассказал, что отказ от употребления шести бокалов вина объемом 175 миллилитров в неделю поможет похудеть, поскольку сэкономит 960 калорий.



По его словам, с одной стороны, алкоголь замедляет метаболизм, но с другой — провоцирует переедание, поскольку стимулирует выработку особого белка AGRP, называемого «белком ожирения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доктор отметил, что уже через неделю после отказа от алкоголя человек может заметить, что стал лучше спать:

— На фоне приема алкоголя человек обычно сразу погружается в глубокий сон, при этом страдает фаза «быстрого» сна, во время которого появляются сновидения и который очень важен для восстановления сил. В то время как в норме за ночь должно пройти шесть-семь фаз «быстрого» сна, у людей, злоупотребляющих алкоголем, таких фаз обычно бывает только одна-две, — рассказал Масякин в беседе с «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко