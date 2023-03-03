Количество рабочих мест в ТОСЭР «Чистополь» превысило 1,3 тысячи — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Статус территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) Чистополь получил еще в 2017 году. Один из первопроходцев — компания, занимающаяся производством специальной обуви из натуральной кожи и заменителей. За 5 месяцев на предприятии удалось нарастить объем производства до 90 пар в месяц, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



С 2017 года резидентами ТОСЭР «Чистополь» стали 25 компаний. Количество созданных рабочих мест превысило 1,3 тысячи, план по созданию новых рабочих мест выполнен на 90%. Однако есть проблема в заполняемости — за два последних года привлекли только двух новых резидентов.

В этом году свои проекты здесь планируют запустить еще пять компаний, которые стали резидентами или планируют ими стать.

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Маргарита Головатенко