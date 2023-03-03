Политолог объяснил, зачем Россия вступила в «зерновую сделку»

«Зерновая сделка» стала неудачной попыткой МИД России поддержать практику внешнеполитических отношений с Западом на фоне непростых реалий, сложившихся на международной арене. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

— МИД старался по возможности привязать ту или иную государственную задачу к существующей внешнеполитической практике, и в случае «зерновой сделки» это не получилось, — цитирует РИА ФАН слова эксперта.

По словам Межевича, Россия не вернется к зерновой сделке ввиду того, что политический курс западных стран не внушает доверия.



Фото: flickr.com

Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Накануне МИД России заявил: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН.

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Антон Гаврилов