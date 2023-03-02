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МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает

22:49, 02.03.2023
МИД России: Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает
Фото: pxhere.com

Москва вынуждена констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН, заявили в МИД России.

Главную проблему ведомство видит в саботаже западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН, сообщает RT.

— Американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей, — указали в министерстве.

Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Маргарита Головатенко
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