В Казани обсудили вопросы развития технологического партнерства в медицинской промышленности

Фото: пресс-служба КОСа

Развитие медицинской промышленности, поддержка проектов отечественного производства, способствование выходу новых продуктов и технологий в рамках импортозамещения на локальном рынке России — эти и другие вопросы стали главной темой обсуждения круглого стола, прошедшего в Казани на базе КГМУ. Организатором мероприятия выступил СИБУР совместно с ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России.

В дискуссии приняли участие представители министерств, профильных организаций, институтов развития, медицинского сообщества, а также производители медицинских изделий, сырья и комплектующих.

Открывая круглый стол, директор Института медицинских материалов Минпромторга РФ Андрей Генералов отметил, что обеспечение отрасли необходимыми материалами и комплектующими имеет особую актуальность на сегодняшний день, учитывая санкционное давление со стороны международного сообщества. Поэтому необходимость развивать импортонезависимость страны для обеспечения нужд здравоохранения является одним из ключевых направлений.

— Для реализации проектов импортозамещения институт оказывает комплексное содействие. Это и формирование технической документации, и поиск партнеров. Чтобы поддержать отечественных производителей, мы сформировали прототип реестра материалов, которые применяются при производстве медицинских изделий. Данный инструмент позволит облегчить производителям медизделий поиск материалов, необходимого сырья и комплектующих для производства, — сказал Андрей Генералов.

Замглавы Минпромторга РТ Иван Колчин также отметил значимость проблематики медицинской промышленности.

— Этому вопросу должно уделяться особое внимание в современных реалиях. Вся наша промышленность находилась и продолжает находиться в жестких условиях. Мы продолжаем оставаться зависимыми от импортных технологий в области производства медицинских изделий. Сейчас настало то время, когда можно и нужно осваивать освободившиеся ниши. Это новые возможности. Несмотря на все эти сложности, промышленность в нашей республике продолжает демонстрировать рост, — отметил спикер.

Так, обсуждая актуальные вопросы развития медпрома с регуляторами отрасли, производители сырья и материалов в ходе дискуссии представили свои технологические решения. Как подчеркнул руководитель службы отраслевого маркетинга ООО «СИБУР» Алексей Шамов, для компании это не просто перспективное направление, а социально значимое: «Туда брошены достаточно серьезные ресурсы, и большое внимание привлекается со стороны топ-менеджмента».

По объему полимеров 96% российского рынка медицинских изделий обеспечивают пять сегментов: одноразовые медицинские перчатки, медодежда, шприцы, лабораторный пластик, системы для инфузионной и трансфузионной терапии. Всего 21% потребляемой продукции. По словам Шамова, потенциально российские предприятия могут повысить уровень локализации до 60%.

— Изучив мировой опыт, мы оцениваем реалистичный потенциал импортозамещения медицинских изделий на уровне 45 тыс. тонн в сырьевом эквиваленте. Мы предлагаем партнерам не просто полимеры, а комплексные решения для локализации производства: бизнес-экспертизу, лабораторную поддержку, сертификацию образцов, консультации, в том числе совместно с исследовательским центром «СИБУР ПолиЛаб», — добавил Алексей Шамов.

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В завершение круглого стола была принята резолюция, в которую внесли предложения и инициативы от региональных участников рынка с дальнейшим продвижением их на федеральном уровне.

Также в рамках мероприятия была организована выставка, где производители медизделий, сырья и комплектующих представили свою продукцию участникам дискуссионной сессии.

Люция Кашапова, фото пресс-службы КОСа