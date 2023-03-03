Депутат рассказал садоводам, можно ли сбрасывать снег со своего участка к соседям

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал, как садоводам избавиться от снега, чтобы не нарушить права соседей.

В беседе с РИА ФАН он отметил, что некоторые нередко сбрасывают снег с крыши строений на своем участке, чтобы лишний раз увлажнить землю — а такие действия могут нанести урон постройкам собственника смежного земельного участка.

— Если такая ситуация произошла, то мы предлагаем соседу купить, к примеру, такой же элемент забора, который стоял, возместить ущерб в натуральной форме либо деньгами, — пояснил депутат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он также отметил, что порой происходит и другая ситуация, когда забор не разделяет два участка.

— В данном случае законодательство не предусматривает какой-либо ответственности. Ни административной, ни гражданско-правовой. В 99% случаев снег растает сам, а в 1% случаев соседу, чей участок завален снегом, придется вызвать снегоуборщика, — объяснил Чаплин.

По словам депутата, вопрос о том, можно ли считать вредом снег, который накидан на участке, достаточно сложный.

— Если с крыши соседа снег сходит на земельный участок постоянно, то, в принципе, есть судебная практика, вследствие которой соседа могут заставить изменить конфигурацию крыши. Опять же, мы всегда в этих случаях говорим о том, что дом или какая-то постройка должны стоять в метре от забора, чтобы обеспечивать сход осадков на территории своего земельного участка, — заключил Чаплин.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов