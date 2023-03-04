Эксперт рассказал, как увеличить турпоток по России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Необходимо построить порядка 400 тысяч новых гостиничных номеров, чтобы к 2030 году турпоток по России увеличился до 140 миллионов поездок. Об этом сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

— Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов, — цитирует «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам эксперта, турпоток по России вырастет, если туристические поездки станут более доступными. Вахруков подчеркнул, что реализовать данную цель можно, в том числе за счет строительства модульных отелей.

27 февраля мэр Казани Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва сообщил, что за 2022 год столицу Татарстана посетили 3,6 миллиона туристов. Также он подчеркнул, что средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%.



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Антон Гаврилов