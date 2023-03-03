В Татарстане в конце февраля подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 20 по 27 февраля в Татарстане зафиксировали снижение средних цен на ряд продуктов питания. В частности, подешевели сосиски и сардельки, сливочное и подсолнечное масло.

Заметнее всего за неделю подешевели свежие огурцы. Их средняя цена в Татарстане снижается две недели подряд. С 20 по 27 февраля она упала на 4,68%, до 231,77 рубля за килограмм.

Динамика снижения средних цен на другие продукты питания в Татарстане за последнюю неделю февраля сложилась следующим образом:

фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 2,03%, до 481,66 руб./кг;

сметана — на 1,77%, до 198,97 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,3%, до 148,14 руб./кг;

гречка — на 1,14%, до 67,49 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подешевели творог, овощные консервы для детского питания, печенье, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально снизились средние цены на свинину (кроме бескостного мяса), полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сахар-песок, соль и макароны из пшеничной муки высшего сорта, следует из данных Татарстанстата.

Также с 20 по 27 февраля в Татарстане подешевел картофель. Средняя цена снизилась на 0,3%, до 31,86 руб./кг.

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Татьяна Демина