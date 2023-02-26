США в рамках антироссийских санкций расширили список «предметов роскоши»

США расширило список «предметов роскоши», которые попали в новый пакет санкций против России и Белоруссии. Теперь ограничения на экспорт коснутся многие позиции бытовой техники, электроники и звукового оборудования.

В список попали смартфоны, «оптовая цена на которые в США составляет свыше $300 за единицу товара».

Всего в перечне оказались 276 наименований, среди них: фены для волос, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.



США расширило антироссийские санкции — под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица из России. Также в новый санкционный список внесены более 30 лиц и компаний из третьих стран, которые якобы помогают Москве избегать действия рестрикций. Добавим, что вчера Евросоюз (ЕС) принял 10-й пакет санкций против России. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.



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Илина Хакимова