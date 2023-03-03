На пожаре в двухэтажке в Чистополе погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Четыре человек пострадали на пожаре в Чистополе. По сведениям ГУ МЧС России по Татарстану, поздним вечером 2 марта, на улице Ленина загорелся двухэтажный жилой дом. Огонь охватил лестничную площадку и коридор.

К моменту приезда пожарных в подъезде уже было сильное задымление. Огнеборцам удалось спасти 12 человек. Еще 10 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Четверых пострадавших доставили в Чистопольскую ЦРБ. Еще один 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

На прошлой неделе смертельный пожар произошел в Авиастроительном районе Казани. В частном садовом бревенчатом доме обнаружили тело мужчины 1980 года рождения.

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Айрат Назипов