В Казани за сутки задержали 12 пьяных водителей
В Казани за четверг, 2 марта, задержали 12 пьяных водителей. Об этом сообщает ГИБДД города.
В Госавтоинспекции отметили, что в столице Татарстана был задержан один водитель, не имеющий права управления транспортом. Еще шестерых доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.
Всего за сутки поступило 196 сообщений о ДТП — пострадали 3 человека. В первом случае водитель наехал на препятствие, во втором человек получил травмы из-за столкновения. Также медицинская помощь понадобилась упавшему пассажиру общественного транспорта.
Напомним, за минувшие выходные в Татарстане произошло 17 ДТП с пострадавшими. Аварии были связаны с ухудшением погодных условий.
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