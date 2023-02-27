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В Татарстане из-за переменчивой погоды в выходные произошло 17 ДТП с пострадавшими

21:04, 27.02.2023
В Татарстане из-за переменчивой погоды в выходные произошло 17 ДТП с пострадавшими
Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане только за минувшие выходные произошло 17 ДТП с пострадавшими — аварии связаны в том числе с ухудшением погодных условий — на дорогах образовались гололедица и снежная каша, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Водители говорят: снег сменялся ледяным дождем, машину заносило, все ехали медленно и старались не набирать скорость.

Переменчивая погода сохранится в течение этой недели: синоптики обещают температурные качели. Сейчас на региональных дорогах работают более 400 единиц снегоуборочной техники, проезжую часть обрабатывают песком и солью.

В Татарстане по факту ДТП, в котором погибли два ребенка, органами Следственного комитета России по республике возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, водитель легкового автомобиля KIA не справился с управлением.

В Казани в настоящее время среднесуточная температура на 5—8 градусов превышает норму — она должна составлять 9,5 градуса, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, в минувшие выходные Казань находилась в теплом секторе атлантического циклона, и погода на протяжении всей предстоящей недели будет определяться влиянием атмосферных фронтов западного циклона.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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