Молдавия в настоящий момент не собирается в НАТО

Молдавия в настоящий момент не рассматривает возможность вступления в НАТО, заявил председатель парламента, глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью местному телеканалу.



— Если говорить откровенно, хотим ли мы этого, ставится ли вопрос вступления Республики Молдова в НАТО, то не ставится такой вопрос. Это, чтобы опровергнуть все спекуляции и всю истерию, — приводит ТАСС его слова.

Однако в январе этого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране идут активные дискуссии об укреплении оборонного потенциала страны в связи со всеми происходящими событиями. Она отметила, что решение об отказе от закрепленного в Конституции страны нейтралитета и вхождении республики в НАТО должно быть принято гражданами демократическим путем

Подчеркнем, что военный альянс взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в том числе НАТО помогает Молдавии в модернизации армии.

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Илина Хакимова