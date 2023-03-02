ЦБ: международные резервы России за неделю снизились на 0,2%

На 24 февраля 2023 года международные резервы России составили $580,7, снизившись на 0,2%. Об этом сообщают в Банке России.

— Объем международных резервов по состоянию на 24 февраля составил $580,7 млрд, сократившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила, — отмечается в сообщении.



При этом 17 февраля международные резервы составляли $582,1 миллиарда.

Фото: pixabay.com

15 февраля стало известно, что Центробанк России создал новое структурное подразделение — департамент организации международных расчетов. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них — развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева