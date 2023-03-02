В Зеленодольском районе Татарстана построят детскую школу искусств и бассейн

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев вместе с представителями Минздрава посетил село Осиново, где по нацпроекту «Здравоохранение» строится новая многопрофильная поликлиника.

Как сообщает его пресс-служба, медучреждение будет обслуживать детское и взрослое население. Здесь разместят станцию скорой медицинской помощи, дневной стационар, аптеку и пункт раздачи детского молочного питания. Также здесь появится и своя клинико-диагностическая лаборатория.

— Эта поликлиника будет одной из самых современных в Зеленодольском районе. Также запланировано строительство жилья для медработников и объектов социальной инфраструктуры — детской школы искусств и бассейна, — сказал Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отмечается, что завершена облицовка фасада, внутри оштукатурены стены, настелены полы, установлены окна и двери. Есть электричество и вода. Уже функционируют вентиляционная система и система теплоснабжения. Продолжается чистовая отделка помещений. Откроют поликлинику уже в этом году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов