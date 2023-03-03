Сегодня в Татарстане снег и до -6 градусов

В пятницу, 3 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой снег и местами утренний туман.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. В Казани ожидается от -1 до -4°С, в Набережных Челнах — от -3 до -6°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. На дорогах гололедица.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу и воскресенье, 4—5 марта, пройдет снег, в том числе мокрый. Ночью температура опустится до -2... -8 градусов. Днем ожидается от -2 до +1°С.

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Татьяна Демина