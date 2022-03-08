Россиянки рассказали, какие подарки хотели бы получить на 8 Марта

В качестве самых желанных подарков в честь Международного женского дня 8 Марта россиянки назвали цветы, подарочные сертификаты, билеты в театр или кино, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-опрос компании Voxpopuli.



Цветы было бы приятно получить 36% женщин, деньги или сертификат — 28%, билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане хотели бы получить 21% опрошенных, ювелирные украшения называли 19%. Пятерку лидеров замыкают парфюмерия, косметика и бижутерия — 16%. Всего респонденты могли назвать пять вариантов ответа.

Среди нежеланных презентов на праздник — кухонные принадлежности, их назвали 25%. За ними следуют косметика (19%), сладости (14%), сувениры (13%). Одежду и цветы назвали по 12% женщин. 2% опрошенных женщин назвали нежелательным подарком животных.

Цветы в качестве желанного подарка выбирают чаще женщины в возрасте от 35 лет. Девушки от 18 до 34 лет предпочли бы в первую очередь денежный подарок, а уже затем цветы или украшения.

Количество мужчин, желающих подарить цветы, больше, чем число девушек, ожидающих их, — 48%. Сертификаты хотят подарить только 17% респондентов. 22% не хотят ничего дарить, этот процент примерно одинаков во всех возрастных группах.

Сделать подарок самой себе на 8 Марта готовы 54% женщин — стоимость большинства подарков для себя не будет превышать 5 тысяч рублей. Стоимость большинства подарков от мужчин ограничивается стоимостью до 6 тысяч рублей. Средняя стоимость подарков — 5,8 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди пользователей интернета старше 18 лет со 2 по 4 марта 2022 года. Объем выборки — 1 200 респондентов.

В преддверии 8 Марта цены на букеты в Казани по сравнению с прошлым годом ощутимо выросли, букеты «измельчали», а спрос на них упал. В материале «Реального времени» — о том, в какую сумму обойдется традиционное поздравление с Международным женским днем в 2022 году, где выгоднее всего покупать цветы и по каким двум важным причинам ни при каких обстоятельствах не стоит прикупать букетик «по пути» — с машины на дороге.

Маргарита Головатенко