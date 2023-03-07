«У нас уже было ограничение скорости»: повлияют ли изменения в ПДД на работу самокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения получили особый статус — теперь это «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для одного человека. В ПДД появилась отдельная глава, посвященная СИМам. Там прописано, что максимальная скорость передвижения СИМа не более 25 километров в час. О других правилах и о реакции на них сервисов кикшеринга — в материале «Реального времени».

Помимо ограничения скорости прописан и вес транспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам — не более 35 килограммов. Приоритет в движении отдается пешеходам, а движение СИМов должно регулироваться собственными дорожными знаками. К слову, они уже начали появляться на российских дорогах.

— Это давно хотели ввести, просто работала так называемая регуляторная гильотина. Смысл такой, что говорили о том, как полностью изменить правила, а не делать «заплатки». Это было уже года три-четыре назад. Но все-таки сделали «заплатки». Хотя в 2027 году планируют сделать новые Правила дорожного движения. СИМ — это новая глава, ее просто раньше не было. Но в ней есть очень много пунктов, например ограничение скорости для электросамокатов. Но кто будет это проверять? У нас нет камер определения скорости на тротуаре. Есть такие, которые определяют лица, но это в крупных городах, — заявил в разговоре с «Реальным временем» юрист Федерации автовладельцев России (ФАР) Владлен Копвиллем.

Новые правила изданию прокомментировали в пресс-службе кикшеринга «Юрент» (Urent):

— Важно понимать, что с точки зрения шеринговых сервисов поправки в ПДД ничего кардинально не меняют: у нас уже было ограничение скорости, мы уже на протяжении нескольких лет используем как технические решения, так и например страховки, которые делают электросамокаты безопаснее. Принятие поправок закрепляет статус электросамокатов как полноценного транспортного средства, что позволит сделать все виды этого транспорта более регулируемыми и безопасными не только для пользователей, но и для всех участников движения и жителей города. В том числе новые поправки вводят регулирование для пользователей личных самокатов, моноколес и других СИМ, которые ранее никак не контролировались. Мы верим, что такой подход к регулированию позволит сделать микромобильный транспорт более безопасным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Там отметили, что скорость всех самокатов кикшеринга ограничивается до 25 км/ч в формате заводской сборки — то есть самокат изначально не разгоняется выше этой скорости.

— Более того, с помощью программного обеспечения мы снижаем в некоторых зонах скорость еще больше — до 10—15 км/ч. Понижение скорости в таких «медленных зонах» происходит за счет того, что все шеринговые самокаты оборудованы IoT-модулем, внутри которого, в свою очередь, стоит GSM-модуль с сим-картой (это позволяет самокату «общаться» с сервером) и GPS-модуль, благодаря которому мы знаем координаты самоката. Когда самокат въезжает в «медленную зону», ему с сервера приходит команда, что здесь нужно ехать с определенной скоростью (например, 15 км/ч), — отметили в пресс-службе.

«Это непрактично и неэкологично»



Однако есть один непонятный момент — а именно с зарядкой электросамокатов.

— Непонятно, как будут заряжать самокаты. Обычно представитель фирмы, которая их сдает, приезжает, собирает в кучу и везет к месту зарядки. А вот по новым правилам это запрещено. Я считаю, что сейчас будут менять КоАП, потому что много чего запрещено: превышение скорости на этих СИМах, в каких случаях и по каким дорогам можно ездить. Но, опять-таки, ответственности никакой нет, — говорил Владлен Копвиллем.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как заявил «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев, с вступлением в силу новых ПДД для пользователей этого кикшеринга ничего не изменится.

— Правила, по которым сервис работал раньше и которые прописаны в оферте, полностью соответствуют требованиям ПДД. Также не предвидится изменений в обслуживании самокатов. Whoosh не собирает самокаты для их последующей зарядки. Это непрактично, так как требует больше времени на транспортировку, и неэкологично, поскольку подразумевает использование грузового транспорта. Всю информацию о заряде каждого самоката мы видим в системе в режиме реального времени, и по мере необходимости сотрудники сервисной команды Whoosh перемещаются между парковками и на месте меняют батареи, — заявил он.

«Реальное время» также направило запрос в другой сервис кикшеринга, работающий в Казани, — Urent. Там сообщили, что в правилах дорожного движения нет требований к зарядке электросамокатов:

— Таких требований в ПДД не предусмотрено, но в большинстве городов мы уже сейчас используем самокаты со сменными батареями. Это означает, что самокаты никуда не перевозятся для зарядки: наши скауты меняют самокатам батареи прямо в городе.



Дарья Пинегина