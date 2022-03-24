615 IT-компаний Татарстана получили госаккредитацию в Минцифре России и могут получить федеральную поддержку

615 IT-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов IT-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифре России и смогут теперь получить федеральные меры поддержки. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

206 из них прошли аккредитацию в 2022 году. Хайруллин напомнил, что 2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. Компании из этой сферы будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами на три года. Кроме того, их действующие сотрудники в возрасте до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу. Им также будет доступна льготная ипотека.

Помимо этого, компании смогут получить грантовую поддержку, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий сотрудников и налоговые преференции.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня правительство освободило IT-компании России от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на 3 года. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Акимова