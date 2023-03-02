В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил внести изменения в правила размещения отдельных автоматизированных систем и иной инфраструктуры контроля на российских дорогах. Он отправил обращения на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, сообщает RT.

Крупник напомнил, что значительная часть дорожного контроля со временем передается в зону ответственности различных автоматизированных систем: камер контроля скорости, полос движения, пунктов весового и габаритного контроля. И эта практика, по его словам, «дает свои позитивные плоды».

— Между тем на мой адрес приходит множество сообщений от автовладельцев, обеспокоенных излишней строгостью и нелогичностью размещения отдельных систем контроля движения, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он добавил, что у многих автолюбителей создается впечатление, что в отдельных случаях камеры устанавливаются не для профилактики аварийности, а в качестве «ловушки» для неизбежного наказания в виде штрафа. Более того, нелогичность размещения таких систем иногда может являться потенциальным источником чрезвычайной ситуации, отметил Крупник.

По его мнению, необходимо отказаться от размещения камер контроля скорости на специализированных полосах для обгона и опережения вне населенных пунктов и отрезков дорог повышенной аварийности, обязать операторов обозначать свое присутствие на дороге путем включения сине-красного проблескового маячка, а также отказаться от практики «засад».

В октябре прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуться к контролю за превышением скоростного режима, который фиксируется на участке дороги между двумя камерами. Он отметил, что после того как отменили среднюю скорость, на трассах «появилось напряжение».



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Айрат Назипов