В Татарстане директора турфирмы обвинили в мошенничестве с путевками

Фото: прокуратура Татарстана

35-летнего директора туристической фирмы в Зеленодольском районе обвинили в мошенничестве (ч. 2 ст.159 УК РФ), обвинение утвердила городская прокуратура, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в период с октября 2019 года по август 2021 года обвиняемый предлагал населению услуги бронирования путевок на зарубежные курорты. Чтобы создать видимость оказания услуг, фигурант перечислял туроператору часть полученных от туристов денег, а остальное присваивал, после чего переставал выходить на связь.

В результате 13 зеленодольцам причинен ущерб на общую сумму около 1 млн рублей. Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

В Татарстане возбудили административное дело в отношении оператора связи из-за пропуска вызова с подменного номера. Российский оператор, вопреки требованиям закона «О связи», не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера и не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика.



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Маргарита Головатенко