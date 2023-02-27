В Татарстане на оператора связи возбудили дело за пропуск вызова от мошенников с подменного номера

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане возбудили административное дело в отношении оператора связи из-за пропуска вызова с подменного номера, проверку провела прокуратура Мензелинского района, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство изучило уголовное дело о мошенничестве, которое находилось в производстве следственных органов. Как считало следствие, в мае 2020 года жительнице Мензелинского района позвонили мошенники, представившиеся правоохранителями. Они обманули жительницу на 90 тысяч рублей.

Злоумышленники — из Ростова-на-Дону, с жительницей Татарстана они связались через иностранного оператора связи с использованием якобы российского номера телефона. Российский оператор вопреки требованиям закона «О связи» не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера и не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура направила дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ для рассмотрения в мировой суд Ростова-на-Дону.

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Маргарита Головатенко